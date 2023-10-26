15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 02.00 ile 05.00 arasında çift yönlü trafiğe kapatıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 02.00 ile 05.00 arasında çift yönlü trafiğe kapatıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında o gün yapılacak gösterilerin hazırlıkları sürüyor. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve emniyet birimlerince, belirtilen saat diliminde köprü araç trafiğine kapalı tutularak 29 Ekim günü yapılacak gösterilerin provaları sürdürülecek. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda köprüye bağlanan yollar kapatılırken, köprüde çift yönlü trafik akışı saat 05.00 itibarıyla yeniden başlayacak.