15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bayram trafiği

İstanbul'da Kurban Bayramı trafiği başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu kameraya yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bayram trafiği
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da Kurban Bayramı trafiği başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki trafik yoğunluğu kameraya yansıdı.

İstanbullular bayram öncesi memleketlerine veya tatil bölgelerine gitmek üzere yollara çıktı. Kurban Bayramı öncesi yollara çıkan vatandaşlar yer yer yoğunluğa neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde oluşan trafik yoğunluğu kameraya yansıdı.

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