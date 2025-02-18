15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü arızası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında İETT otobüsünde meydana gelen arıza, trafik yoğunluğuna neden oldu. Trafik yoğunluğunun köprünün Avrupa yakası girişine kadar uzadığı görüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü arızası
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında İETT otobüsünde meydana gelen arıza, trafik yoğunluğuna neden oldu. Trafik yoğunluğunun köprünün Avrupa yakası girişine kadar uzadığı görüldü.

15 Temmuz Şehitler köprüsü’nde Avrupa Anadolu istikametinde, Anadolu Yakası çıkışında bir İETT otobüsünde arıza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen ekipler bozulan otobüse müdahale ederken oluşan trafik yoğunluğunun köprünün Avrupa Yakası girişine kadar uzadığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb