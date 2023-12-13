15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza meydana geldi. 8 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde zincirleme kaza meydana geldi. 8 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde saat 10.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yoğunluğun oluştuğu köprü yolunda, araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü.