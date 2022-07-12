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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı

15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı ile üzerinde 'Türkiye aşkına', 'Vatan, Millet aşkına' yazılı dev afişler asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı
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Darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümünde şehit olanların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev Türk bayrağı ile üzerinde ’Türkiye aşkına’, ’Vatan, Millet aşkına’ yazılı dev afişler asıldı. 15 Temmuz Derneği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği bayrak asma töreni İstanbul Valiliği işbirliği ile hayata geçirildi. Bayrak asma töreninde 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde toplanan katılımcılar köprüye kadar yürüyerek bayrakları 15 Temmuz Şehitleri Köprüsüne astı. Tören İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve 15 Temmuz Derneği yönetiminden isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, “Bugün buradaki etkinliğin manası ve ruhu o günkü şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak ve bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, tarihin farklı dönemlerinden gazilerimizi anmak. Dünyaya şunu haykıracağız buradan, ’Vatan sevgisi imandandır, bayrak sevgisi imandandır.’ Dolayısıyla vatan, millet ve bayrak sevgisi imandan olan bu milletin gönlünden bu sevgiyi kimse alamayacak. Vatanımızı bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, devletimizi yıkamayacaklar” dedi.

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İHA
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