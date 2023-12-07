15 Temmuz Şehitler köprüsü sise gömüldü

İstanbul Anadolu Yakasında ve Boğazda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Etkili olan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bir kısmı görünmez hale geldi.

İstanbul’da gece saatlerinden sabaha dek etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Şehrin birçok noktasında sis nedeniyle trafik oranı yüzde 71’e çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul Boğazı sise gömüldü. Köprü, Nakkaştepe Millet Bahçesinden görüntülendi.

Sağanak yağmur etkisini arttırdı

Gece saatlerinde yoğun olan sis ile birlikte sağanak yağmur etkisini artırdı. Oluşan sis ve sağanak yağmur ile birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyene ulaştı.