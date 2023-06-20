15 Temmuz Şehitler Köprüsünde taksi ile motosikletlinin kavgası kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ticari taksi şoförü ile motosikletli arasında "yol verme" meselesi yüzünden kavga çıktı. Aracı kenara çeken taksi şoförü motosikletliyi koşarak kovaladı, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Avrupa yakasından Anadolu yakasına istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde bir ticari taksi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında "yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Köprü üzerinde hareket halindeyken 2 sürücü arasındaki tartışma alevlenerek devam etti.

Aracını yolun kenarına çeken taksi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma yol kenarında devam etti. Taksi şoförü, hareket halindeki motosiklet sürücüsü yolun ortasında koşarak kovaladı. Sürücünün hem kendi canının hem de motosiklet sürücüsünün canını hiçe saydığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.