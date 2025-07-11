15 Temmuz şehitleri Fatih Camii'nde dualarla anıldı

İstanbul’daki Fatih Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde, Fatih Camii’nde hatim programı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim ve hatim duası okundu. Camiyi dolduran vatandaşlar, 15 Temmuz şehitleri için dua etti. Programın ardından, cami avlusunda vatandaşlara kavurma ve pilav ikramı yapıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül ise yaptığı açıklamada, "Bu hafta boyunca Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda; Türkiye’nin her tarafında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu ve kuruluşları, vatandaşlarımız çeşitli etkinlikler yapıyor. Bugün de Fatih Camii’nde müftülüğümüz, 15 Temmuz Derneğimiz, Fatih Belediyemiz, Kızılay’ımızın Vakıflar. Hepsinin işbirliğiyle şehitlerimizin ruhuna hatimler okundu. 251 şehidimiz için 251 hatim olarak yola çıkıldı; Allah milletimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan razı olsun. Çığ gibi büyüdü sivil toplum kuruluşlarımızın ve müftülüğümüzün koordinasyonunda binlerce hatim okundu. Burada da müftümüz hatim duasını yaptı. Bizler de il protokolü olarak buna katıldık. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütlerini lanet ediyoruz. Allah milletimize devletimize güç kuvvet versin. Allah milletimizin, devletimizin birliğini beraberliğini daim etsin sizlere de ayrıca hassasiyetiniz için teşekkür ederim" dedi.