15 Temmuz şehitlerini anmak için Çengelköy 5. Vatan Koşusu'nda koştular

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşları anmak amacıyla Çengelköy’de ‘5. Vatan Koşusu’ düzenlendi. Koşuya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "O gün tanka karşı yüreğin, milletin kazandığı, halkın gücünün karşısında hiçbir gücün olamayacağını anladığımız gündür" dedi.

15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Türkiye siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bu kurtuluş mücadelesine imza atmış tüm kahramanlar, her yıl düzenlenen etkinliklerle birlikte anılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda düzenlenen 5. Vatan Koşusu, Çengelköy Sahili’nde renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. 7’den 70’e pek çok vatandaş, 15 Temmuz şehitlerini anmak ve bu anlamlı günün hatıralarını yaşatmak adına Çengelköy Şehitler Çeşmesi’nden başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na kadar süren koşuyu gerçekleştirdi.

"Milletimiz hain darbe girişimine elleriyle, yüreğiyle karşı koymuştur"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, koşu öncesi yaptığı açıklamada, "O gün milletimiz hain darbe girişimine elleriyle, yüreğiyle karşı koymuştur. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara koşmuştur. Milletimizin, emperyalist güçlerin oluşturduğu bu hain darbe girişimini püskürttüğü şanlı bir destan, diriliş destanı. Gençlerimiz bunu hiçbir zaman unutmadı, unutmayacak. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimize 15 Temmuz ruhunu, Çanakkale ruhunu, Malazgirt ruhunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu yıl da Çanakkale’ye 110 bin gencimizi götürüyoruz. Gençlerimizin 5. Vatan Koşusuyla beraber Çengelköy’deki o şanlı direnişi de anmış oluyoruz. Burada Kuleli’den köprüye gitmek isteyen askerlerin engellendiği bir direniş var. Burada müthiş bir direniş oldu. O gün tanka karşı yüreğin, milletin kazandığı, halkın gücünün karşısında hiçbir gücün olamayacağını anladığımız gündür. Türkiye Cumhuriyeti her zaman payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Çengelköy Şehitler Çeşmesi’nden başlayan 5. Vatan Koşusu’na; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enis Eminoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ile çok sayıda vatandaş katıldı.