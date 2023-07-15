15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafı Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Beyoğlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Galata Kulesi’ne 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafı yansıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz’da şehit olan 251 vatandaşın fotoğrafları ve isimleri video maping yöntemi ile Galata Kulesi üzerine yansıtıldı. Duygusal anların yaşandığı Galata Kulesi önünde İstiklal Marşı da okundu.

Yansıtmayı izleyen bir vatandaş “Bu tür gösterileri ben açıkçası destekliyorum. Özellikle böyle tarihi mekanlarda Türk bayrağımızın görünmesi milletimiz adına gurur verici” ifadelerini kullandı.