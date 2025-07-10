15 Temmuz Silivri Programı Belli Oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Silivri'de düzenlenecek etkinlikler kamuoyuna duyuruldu.

15 Temmuz Silivri Programı Belli Oldu
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Şehitler Dualarla Anılacak

Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleşecek programlar 15 Temmuz 2025 Salı günü saat 11.00’de Yeni Mezarlık’taki şehitlik ziyareti ile başlayacak. Ardından saat 11.30’da Asri Mezarlık’ta da anma ziyaretleri yapılacak.

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Mevlid-i Şerif ve Sergi Düzenlenecek

Şehitler için saat 12.30’da Piri Mehmet Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okunacak. Akşam saat 21.30’da ise Silivri Sahili Sanat Parkı’nda fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirilecek.

Anma Programı Sahilde Yapılacak

Günün finali saat 22.00’de Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek anma programı ile yapılacak. Vatandaşlar, 15 Temmuz’un 9. yıl dönümünde milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak üzere davet ediliyor.

Tarih: 15 Temmuz 2025
Yerler: Silivri Yeni ve Asri Mezarlıklar, Piri Mehmet Paşa Camii, Silivri Sahili Sanat Parkı ve Atatürk Meydanı
Katılım: Tüm vatandaşlara açık

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, tüm ilçe halkını etkinliklere davet etti.