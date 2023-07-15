15 Temmuz'un yıldönümünde şehitler mezarı başında anıldı

Kocaeli’de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler, mezarları başında dualarla anıldı. Mezarlıklara karanfil bırakan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Hain FETÖ terör örgütü aziz milletimizin kadim kodlarını kullanmış, abi hoca gibi birçok kavramın içini boşaltmış, dahası milletimizin vergileri ile alınmış silahları yine aziz milletimize doğrultmuş, alçakça, kalleşçe vatan evlatlarını katletmişlerdir. hangi tuzak kurulursa kurulsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti kıyamete kadar ebediyen yaşayacaktır" dedi.

Kocaeli’de şehitler, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıl dönümünde unutulmadı. Kocaeli Valiliğince düzenlenen programda Bağçeşme asker ve polis şehitliği ziyaret edildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dualar edildi, mezarlar ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Ayrıca Valiz Yavuz çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Aziz şehitlerin huzuruna geldiğini söyleyen Vali Yavuz, "Bundan 7 yıl önce küresel güçlerin ve emperyalizmin uzantıları Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletine kastetmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin son yıllarda elde ettiği başarılar, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yeniden diriliş ve kıyamı çevreleri rahatsız etmiş, büyüttükleri besledikleri hainlerle devletimize saldırmışlardır. Hain FETÖ terör örgütü aziz milletimizin kadim kodlarını kullanmış, abi hoca gibi birçok kavramın içini boşaltmış, dahası milletimizin vergileri ile alınmış silahları yine aziz milletimize doğrultmuş, alçakça, kalleşçe vatan evlatlarını katletmişlerdir" diye konuştu.

"Aziz Türk milleti emperyalist saldırıyı bertaraf etmiş"

Türk milletinin hiçbir zaman boyun eğmediğini söyleyen Vali Yavuz, "Tarih boyunca hür ve bağımsız olarak yaşamaya alışmış aziz milletimiz ve onun evlatları Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde bu emperyalist saldırıyı bertaraf etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk milletine meydan okunamayacağını tuzak kurulamayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle Türkiye yüzyılı kahramanlarını rahmetle anıyorum. Bedenlerini uçaklara, helikopterlere, mermilere, silahlara hedef yapan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet diliyorum. Buradan bir kez daha haykırıyoruz, açık ya da gizli hangi tuzak kurulursa kurulsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti kıyamete kadar ebediyen yaşayacaktır. 1070’te başlayan diriliş ve kıyamımız kıyamete kadar devam edecektir. Türk milletinin büyüklüğünü anlamayanlar, bir kez daha anlayacak ve kurdukları tuzaklar başlarına geçirilecektir. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile eşit şartlarda herkesin çalışmaya mecbur olduğu ve bunun dışında herhangi bir şeyi kabul etmeyeceğimizi de yine 15 Temmuz vesilesiyle buradan ifade ediyoruz. Milletimiz var olsun, devletimiz yaşasın" dedi.

Programa katılım yoğun oldu

Düzenlenen programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı. askeri, mülki erkan ile gazi ve şehit yakınları katıldı.