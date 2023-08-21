15 yaşındaki çocuk 16 gündür kayıp
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde evinden çıkan 15 yaşındaki çocuktan 16 gündür haber alınamıyor.
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde evinden çıkan 15 yaşındaki çocuktan 16 gündür haber alınamıyor.
5 Ağustos tarihinde arkadaşlarıyla buluşma bahanesi ile evden çıkan Rasim Yıldız’dan 16 gündür haber alınamıyor.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde oturan Rasim Yıldız’ın en son Yeşilyayla Mahallesi’nde görüldüğü ortaya çıktı. Polisin soruşturması sürüyor