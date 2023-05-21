15 yaşındaki futbolcu kazada hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde işçi servisinin çarptığı elektrikli bisikletteki 15 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti.

Kaza, dün Tekeler Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işçi servisi 15 yaşındaki Ali Hamza Sümer’in kullandığı elektrikli

bisiklete çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sümer, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ali Hamza Sümer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sakarya Futbol Kulübü’nde kaleci olduğu öğrenilen gencin cenazesi, Kaynarca Kızılcaali Mahallesi’ndeki Ahmetler Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kulüplerden başsağlığı mesajı

Öte yandan, Sakarya Futbol Kulübü ve Sakaryaspor Futbol Akademisi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda, “2008’li kalecimiz Ali Hamza Sümer geçirdiği trafik kazasında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Sevinçleri, üzüntüleri, oyun hırsı, mücadeleleriyle sürekli ön planda olan sporcumuzun cenazesi bugün Kızılcaali köyünde öğlen namazında kaldırılacaktır. Ailesinin, arkadaşlarının, kulübümüzün, spor camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun inşallah” ifadeleri yer aldı.