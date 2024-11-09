15 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli polis operasyonuyla yakalandı

Bursa'da hırsızlık suçlarından 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli operasyon sonrası yakalandı.

15 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli polis operasyonuyla yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da hırsızlık suçlarından 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli operasyon sonrası yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere izini kaybettirmek için farklı adreslerde kalan ve hırsızlık suçlarından 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özgür Y’yi bulmak için harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibe başladı. Şüphelinin bulunduğu alanda çemberi daraltan polis, izlediği güvenlik kameralarından şüphelinin Osmangazi ilçesi İvazpaşa mevkiinde olduğunu tespit edince düğmeye bastı. Kısa sürede yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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