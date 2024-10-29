150 motorcudan Cumhuriyet Korteji

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi, Gemlik, Bursa, İnegöl ve Mudanya’dan gelen yaklaşık motosiklet tutkunları Cumhuriyet Korteji düzenledi. Korteje Gemlik Belediye Başklanı Şükrü Devirgen de kendisine ait motosiklet ile katıldı.

Orhangazi’de akşam saatlerinde toplanan 150 motosikletçi Cumhuriyet Alanında bir araya geldiler. Orhangazi Motosiklet Kulübü, Yeşil Bursa Motosiklet Kulübü, Tüm Emekçi Motosikletli Kuryerle Derneği (TEMKUD), Gezginler Motosiklet Kulübü, İnegöl Motosiklet Kulübü, Moto TİM, Fatih Motosiklet Kulübü üyesi 150 motosiklet ve 200’e yakın motosiklet tutkunu, Cumhuriyet Alanında dev Türk bayrağı açtı. Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan 150 motosiklet Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Orhangazi ilçe merkezinde şehir turu atarak Cumhuriyet’in 101. yıldönümü kutladı.

Gemlik Belediye Başkanı da katıldı

Motosikletçilerin korteji için Gemlik’ten motosikleti ile Orhangazi’ye kadar gelen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Devirgen de tura katıldı. Şükrü Devirgen Orhangazi ile Gemlik’in bir çok konuta ortak yanları olduğunu belirterek, Orhangazili motosiklet grubuna teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 101.yıldönümünde böyle bir organizasyona dahil olmak benim için de gurur verici. Orhangazi’yi çok seviyorum. Orhangazi’de herkesle önemli dostluklarımız var. Herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum dedi.

Motosiklet tutkunlarının Cumhuriyet Korteji şehir turunun ardından Cumhuriyet Alanında çeşitli ikramlarla tamamlandı.