150 yıllık tarihi binada 60 ülkeden 160 öğrenci eğitim görüyor

Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz zamanında 1873 yılında kurulan Darrüşafaka, günümüzde Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi olarak eğitim veriyor. Türkiye’nin vizyon projelerinden biri olan tarihi binada 60 ülkeden 160 öğrenci eğitim görüyor.

Fatih’te 1873 yılında Sultan Abdülaziz zamanında yaptırılan okul, Darrüşafaka’nın 1993 yılında taşınmasının ardından atıl durumda kaldı. Restorasyona alınan bina, 2008 yılında Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne tahsis edildi. 2010 - 2011 eğitim döneminde hizmet vermeye başlayan okulun günümüzde 400 öğrencisi bulunuyor. 60 farklı ülkeden gelen 160 öğrenci, ilk etapta yoğun Türkçe dersi programına alınıyor. Öğrencilerine yurt, yemek ve burs imkanı sağlayan okulun müfredatı ise yüzde 25’i İslami ilimler, yüzde 75’i pozitif bilimlerden oluşuyor.

“Türkiye’nin vizyon projelerinden bir tanesi”

İlk modern İslam okulu olan Darrüşafaka Lisesi tarihini ve günümüzdeki eğitimini anlatan Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Okul Müdürü Adem Yılmaztürk, “Darüşşafaka 1873 yılında Sultan Abdülaziz zamanında kurulan bir okul. O zaman ki coğrafyada yetim ve öksüz çocuklar yine sınavla seçilmiş, belirlenmiş ve burada okutulmuş. Bu yerleşke yaklaşık olarak 1993 yılına kadar devam etmiş. 93-94 yıllarında Darüşşafaka Lisesi şu an Sarıyer Maslak’taki yerlerine geçtikten sonra burası 15 yıl atıl kalmış. Daha sonra bu yerleşke, şimdiki Cumhurbaşkanımız o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2008’de Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne tahsis edilmiş. Tabii bu Türkiye’nin vizyon projelerinden bir tanesi. Dünyaya açılan kapılardan bir tanesi diyebilirim. Çünkü şu an uluslararası imam Hatip liselerinde yaklaşık olarak 90 farklı ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Gönül coğrafyamızdan, ümmet coğrafyamızdan bir araya gelen öğrenciler burada kardeşlik duyguları içerisinde lise eğitimlerini alıyorlar ondan sonra da yine başarı ve isteklerine göre üniversite eğitimlerine devam ediyorlar. Bu okul ilk kurulduğunda, Cemiyet-i Tedrisiye İslamiye Teşkilatı o dönemlerde ciddi bir katkısı var eğitime. O dönemdeki modern okullardan diyebiliriz. Eğitim müfredatı incelendiğinde, müfredatın bir kısmının dini eğitim bir kısmının da pozitif bilimler içerdiği göze çarpacaktır. Şu anki süreçte de uluslararası imam Hatip lisesi olarak eğitim müfredatımızın yüzde 25’i İslami ilimlerden, yüzde 75’i de pozitif bilimlerden oluşmaktadır” dedi.

“Okulumuzda şu an 400 civarı öğrenci var; 160’ı 60 farklı ülkeden uluslararası öğrenci“

Okul binası hakkında bilgiler veren Yılmaztürk, “Yetim ve öksüz çocukların o zaman seçilip okutulduğu bir okul olması sebebiyle ’şefkat evi’ anlamındaki Darüşşafaka adı verilmiş. Sarıyer’deki Darüşşafaka okulu yine aynı konseptiyle yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne seçilen öğrenciler başarı merkezli seçildikleri için ekonomik durumları direkt bir kriter olarak kabul edilmiyor. Okulumuzda şu an 400 civarı öğrenci var. 160’ı 60 farklı ülkeden uluslararası öğrenci, 220’si ise LGS sınavı ile okulumuzu kazanmış Türkiye’nin farklı illerinden öğrencilerden oluşmaktadır. Okulumuz pansiyonlu bir okul, öğrencilerimizin yüzde 85’i de pansiyonda kalmaktadır. Pansiyon yine yerleşkemiz içerisinde. Okul yaklaşık 22 dönümlük bir arazi. Okul binamız 2 bin 600 metrekareye kurulu. Okul binamız dışında bir tatbikat camimiz var. İki tane yurt binamız var yaklaşık 430 kişi kapasiteli. Şu an yerleşkemizde süreci devam eden konferans salonu, kapalı spor salonu, havuz ve yine 200 kişiden fazla öğrenci veya kişi kabul edebileceğimiz kütüphanenin yapımı da devam etmektedir. Onlar da tamamlandığında burası komple bir eğitim kompleksine dönüşmüş olacak” ifadelerini kullandı.

“Türk ve Uluslararası öğrencileri bünyesinde beraber barındıran ilk okul burası”

Dil eğitiminde başarılı olduklarına değinen Yılmaztürk, “Bu okul 2008 yılında resmi olarak açılmış oldu. 2010 -2011 eğitim döneminde ilk defa öğrenci kabul etti. Ülkemizde şu anda 19 tane uluslararası İmam Hatip lisesi var. Bunlar içerisinde ilk de Türk ve uluslararası öğrencileri bünyesinde beraber barındıran ilk okul burası. Bu uygulamadan sonra diğer tüm açılan uluslararası okullara hem Türk hem de uluslararası öğrenciler beraber kabul edildi. Bu projede süper burs diyebileceğimiz bir burs programı var. Yani öğrenciler Ocak - Şubat aylarında internet üzerinden başvuruda bulunuyorlar. Nisan ayında elektronik ortamda bir değerlendirme yapılıyor. Daha sonra 2 kişiden oluşan heyet onların ülkelerine mülakat ve sınav yapmak üzerine gönderiliyor. Sonraki süreçte seçilen öğrenciler Din Yönetim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı eğitim hizmetleri ortaklığında dengeli bir şekilde okullara dağıtılıyor. Sonrasında öğrencilerin intikalleri okula sağlanıyor ve eğitim hayatlarına başlıyorlar. Eğitim dilimiz Türkçe dolayısıyla 9. sınıfın ilk döneminde uluslararası öğrenciler yoğun bir şekilde dil eğitimi alıyorlar. Dil eğitimi noktasında başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii burada eğitim kadromuzun nitelikli olmasının yanında çocukların yaşlarının küçük olması, yine bu ülke yaşıyor olmaları ve Türklerle birlikte, Türk öğrencilerle beraber yaşamaları bir artı özellik olarak karşımıza çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimiz kendi ülkelerine döndüklerinde gönül elçisi olacaklar diye ümit ediyoruz”

Türkiye’nin dünyada öneminin her geçen gün arttığını söyleyen Yılmaztürk, “Burası dünyaya açılan farklı bir kapı olarak değerlendirilebilir. Türkiye’nin vizyon projelerinden bu proje. Karşılığını devletimiz ne zaman daha net alacak? Zannediyorum, 20 - 30 yıl sonra bu öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi ülkelerine döndüklerinde orada elde edecekleri pozisyonlarla yine bizlerin, ülkemizin gönül elçisi olacaklar diye ümit ediyoruz. Dünya barışına, dünya kardeşliğine katkı sağlayacaklar hem aldıkları eğitimle hem de oluşturdukları arkadaşlıklarla” dedi.