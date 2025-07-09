154 yıllık simge yapı restore edilecek

Gölcük’ün tarihi evleriyle meşhur Saraylı Mahallesi’nin simge yapılarından biri olan tescilli binanın restorasyon çalışmaları için 17 Temmuz Perşembe günü ihale düzenlenecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in girişimleri sonrasında Saraylı Mahallesi’nde bulunan 154 yıllık tescilli tarihi yapı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek. Mahallenin simgelerinden olan, özellikle tavan süslemeleri ile dikkat çeken, 436 ada 1 parseldeki yapının restorasyonu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 17 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’da ihale düzenleyecek.

Kültürel mirasın geleceğe taşınması amacıyla gerçekleştirilecek çalışma kapsamında; tescilli yapının aslına uygun restorasyonu, koruma kurulu kararlarına uygun uygulamalar, yapısal güçlendirme ve estetik iyileştirmeler, geleneksel dokuya saygılı mimari çözümler hayata geçirilecek.

Tarihi yapının ihya edilmesinin önemine değinen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Milli kimliğimizi oluşturan müşterek hafızamızı muhafaza etme ve gelecek kuşaklara aktarma yolunda bir adım daha atıyoruz. Kocaeli’miz, Gölcük’ümüzün tarihine ve kimliğine değer katan bu projeye öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.