155 Filistinli Türkiye'ye getirildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların ardından sağlık hizmetine devam edemeyen 49 Gazzeli hasta ve beraberindeki 106 refakatçi Türkiye'ye getirildi.

155 Filistinli Türkiye'ye getirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıların ardından sağlık hizmetine devam edemeyen 49 Gazzeli hasta ve beraberindeki 106 refakatçi Türkiye’ye getirildi.

Türkiye, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıların ardından sağlık hizmetine ulaşamayan hasta ve yaralılara yönelik yardımlarını devam ettiriyor. Bu çerçevede Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda yürütülen tahliye sürecinde tedavilerine devam edemeyen hasta ve yaralılara yönelik 8’inci tahliye gerçekleştirildi.

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49’u hasta ve 106’sı refakatçi olmak üzere toplam 155 Filistinliyi taşıyan Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetlerine ait bir adet A-400M kargo tipi uçak, El-Ariş’ten havalanarak, Etimesgut Askeri Havalimanına iniş yaptı.

Etimesgut Askeri Havalimanı’nda hazır bekletilen ambulanslara alınan hastalar, hızlı bir şekilde Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.