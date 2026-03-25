156 yıllık tarihi bina yangında zarar gördü

Bursa’da 156 yıllık tarihi bina gece yaşanan yangında hasar gördü. Yanan tarihi bina gündüz saatlerinde dron ile görüntülendi. Bursalıların uzun yıllar Dönence Kafe olarak bildiği yapının metruk halde olduğu ve madde bağımlıları tarafından kullanıldığı iddiaları ise mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi’nde bulunan ve yangınla yeniden gündeme gelen tarihi binanın son durumu gün ışığında ortaya çıktı. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, binanın uzun süredir kullanılmadığı, camlarının kırıldığı ve iç kısmının büyük ölçüde tahrip olduğu görüldü.

Hem tarihi miras hem de güvenlik riski

Mahalleli, kontrolsüz şekilde bırakılan yapının sadece tarihi bir değer olmadığını aynı zamanda ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu belirterek, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Yetkililerin yangın sonrası binayla ilgili nasıl bir adım atacağı ise merak konusu oldu.