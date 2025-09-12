16. Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri başladı

Kırklareli'nde 16.'sı düzenlenen Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri kortej eşliğinde başladı.

Kırklareli’nde gerçekleşen 16. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri Cumhuriyet Meydanı’nda kortej eşliğinde başladı. Kortej kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Meydanı’na yürüdü. Yayla Meydanı’nda halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Gösterinin ardından yöresel kıyafetli kızlar tarafından kazana doldurulan üzümler ezilerek geleneksel üzüm suyu elde edildi.

Etkinlik 14 Eylül Pazar günü sona erecek.