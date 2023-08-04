16. Şenköy Kızılcık Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy’de bu yıl 16’ncısı düzenlenenen Kızılcık Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

16. Şenköy Kızılcık Şenliği etkinlileri ilk olarak Yaren Baba Şehit Veli Türbesi’ne gerçekleştirilen ziyaretle başladı. Daha sonra köy meydanında en iyi kızılcık meyvesi yarışması ve ödül töreni yapıldı. Ayrıca etkinliğe katılanlara kızılcık meyvesinden üretilen mamullerin tanıtımı yapıldı.

Halk oyunu gösterilerinin de gerçekleştirildiği etkinliğe Vali Muharrem Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenköy Muhtarı Mehmet Uçar, Şenköy’de toplam yetiştiricilik alanı 350 dekar olan ve yılda 150-200 ton arası ürün elde edilen kızılcığın köyleri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.