16. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Ayvalık farkı

Ayvalık Belediyesi’nin, 16. Travel Turkey İzmir Fuarı’nda açtığı stant yoğun ilgi gördü.

Gastronomisinden tarihine, kültüründen sanatına birçok alanda zenginlikleriyle 3 gün süren fuarda yoğun ilgi ile karşılanan Ayvalık standı, Ayvalık’ın tanınmasını sağladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin ile birlikte ziyaretçilere ikram ettiği ürünler büyük beğeniyle karşılandı. Yoğun ilgi gören stantta belediye iştiraklerinden Paşalimanı Sosyal Tesisleri’nde hazırlanan Ayvalık Mutfağı’nın yerel lezzetleri, belediye zeytinliklerinin kooperatif tarafından işlenen zeytin ve zeytinyağları, üretim mutfağının yöresel tatları ve mahalle evlerinin el emeği ürünleri ve mis kokulu sabunları da yer aldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ın her platformda tanıtılması için çabaladıklarını belirterek, "Kentimizin birçok özelliği var. Turizm açısından hak ettiği noktalara getirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz, farkındayız. Ayvalık’ımız deniz turizminden, tarihi kültürel turizme ve gastronomisine kadar bambaşka özelliklere sahip. Tüm bunlarla ilgili olarak, bu özelliklerini ortaya koyup tanıtmak amacıyla İzmir Turizm Fuarı’ndaydık. Burada turizm sektörünün de profesyonelleriyle, Ayvalık’ımızıdaha iyi tanıtıcı ve anlatıcı çalışmalar yapıyoruz” dedi.