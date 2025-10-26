16 ülkeden sporcu Kocaeli'de Cumhuriyet için koştu

Kocaeli’de Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen 12. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu’na, 16 ülkeden sporcuların da aralarında bulunduğu 10 binin üzerinde kişi katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları çerçevesinde Sekapark’ta düzenlendi. 3 kilometrelik halk maratonu ve 10 kilometre koşusu olmak üzere iki kategoride yapılan organizasyona 7’den 70’e her yaştan vatandaş ilgi gösterdi. 3 kilometrelik halk maratonuna 3 bin 500 kişi, 10 kilometre koşusuna ise 16 farklı ülkeden 1322 sporcu katıldı. Etkinliğe katılanların toplam sayısı 10 bini geçti.

Etkinlikte ayrıca 102 izci tarafından dev Türk bayrağı açılırken, çocuklar için tırmanış duvarı, basket potası ve çeşitli oyun alanları kuruldu. Koşunun startını veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı konuşmada, sporculardan çıkış anında dikkatli olmalarını istedi.

Özellikle küçük yaştaki ve özel sporcuların güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Büyükakın, "Hiçbir sporcumuzun zarar görmemesi en önemli önceliğimiz olmalı. Lütfen çıkış anında dikkatli olun çünkü en büyük endişem bu. Hepiniz çok heyecanlısınız ama bizim için en değerlisi güvenli bir şekilde koşmanız" diye konuştu.

"Yüreklerimizde bu heyecan oldukça bayrağımız asla yere düşmeyecek"

Cumhuriyetin 102. yılına da değinen Büyükakın, şöyle konuştu:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, yol arkadaşlarını ve bu topraklar uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların bize emanet ettiği bu büyük bayrağı gururla dalgalandırıyoruz. Yüreklerimizde bu heyecan oldukça bayrağımız asla yere düşmeyecek. Katılımları için tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."

Çiplerle takip edildiler

Göğüs numaralarındaki çiplerle takip edilen 10 kilometrelik profesyonel sporcu koşusunda kadınlarda Sümeyye Erol birinciliği, Hirut Jemberu Girma ikinciliği, Diasy Jeptoo Kimeli üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Ömer Amaçtan birinci, Azat Demirtaş ikinci, Abdulhalik Çağıran üçüncü oldu.

3 kilometrelik halk maratonu genel klasmanında ise kadınlarda Zehra Baysal, erkeklerde Mehmet Can Kapağan birinci oldu.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara nakdi para ödülü takdim edildi. 10 kilometre koşusunda birinci olan sporcular 45 bin, ikinciler 42 bin 500, üçüncüler 40 bin, dördüncüler 37 bin 500, beşinciler ise 35 bin lira ile ödüllendirildi.

3 kilometrelik halk koşusunda ise her iki kategoride birinciler 10 bin, ikinciler 9 bin, üçüncüler 8 bin, dördüncüler 7 bin, beşinciler ise 6 bin lira para ödülünün sahibi oldu.