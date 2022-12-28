16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu tarafından bıçaklanan anne, yaşam mücadelesi veriyor.

16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı
Editör
EditörEditör
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Edirne’nin Keşan ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu tarafından bıçaklanan anne, yaşam mücadelesi veriyor.

İddialara göre, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yaşayan F.K. (16), tartıştığı annesi B.K.’yi sırtından bıçakladı. Hayati tehlikesi bulunan anne, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan çocuğun emniyetteki işlemleri sürüyor.