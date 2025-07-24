16 yaşındaki Dindar gözyaşlarıyla uğurlandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trajik olayda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Dindar Diler, son yolculuğuna uğurlandı.

16 yaşındaki Dindar gözyaşlarıyla uğurlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan trajik olayda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Dindar Diler, son yolculuğuna uğurlandı.

Muradiye Mahallesi’nde bir oto yıkama dükkanında meydana gelen olayda, araç yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldığı iddia edilen genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz hayatının baharındaki Dindar Diler’in ölümü, ailesi başta olmak üzere tüm Muratlı halkını yasa boğdu.

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Talihsiz gencin cenazesi, Sıradükkanlar Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.