16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın ölümüyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı

Fatih’te 16 yaşındaki Kendal Yıldız’ın açılan ateş sonucunda ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan iki sanık hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Barış Gündüz ilk savunmasında çıkan tartışmanın ardından kendisine küfür edenleri korkutmak amacıyla havaya ateş ettiğini iddia etti.

Fatih’te 19 Kasım 2022 tarihinde motosikletli iki sanıktan birinin rastgele açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kendal Yıldız’a ilişkin davanın duruşması görüldü. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Yunus Emre Aydın (22) ve tutuklu sanık Barış Gündüz (24) ilk savunmalarını yapmak üzere hazır bulundu. Maktulün başka bir dosyadan tutuklu olan babası Halis Yıldız, müşteki sıfatıyla duruşmaya katılırken annesi çıkarılan tebligata rağmen gelmedi.

Alkollü olduğunu söyleyen sanık: “Korkutma amaçlı bir el havaya ateş ettim”

Sanık Barış Gündüz savunmasında, olayın öncesinde arkadaşı Mehmet Can ile motosikletle giderken kaldırımda oturan şahısların kendilerine laf attıktan sonra çıkan tartışmada darp edildiklerini söyledi. Olay anında alkollü olduğunu da belirten sanık Gündüz, “Kaldırımdaki şahıslar ile yaşanan ilk tartışmanın ardından çekip gittim. Kalabalıkta esnaf bizi ayırırken arkadaşım Mehmet Can’ın olay yerinden yok olduğunu gördüm ve motosikleti kendim kullanarak dükkana geri döndüm. Evi yol üzerinde olan arkadaşım Yunus Emre oradaydı, onu eve bırakacaktık. Oradan geçerken şahıslar bana tekrardan küfür edince ben de korkutma amaçlı bir el havaya ateş ettim. Biz oraya eylem yapmak amacıyla gitmedik, vurmak istesem hepsini vurabilirdim” dedi.

Öte yandan sanık, olay yerinden kaçma sebebinin aile korkusu olduğunu ve maktulün vurulduğunu görmediğini söyleyerek, ateş ettiği sırada küfür ettiği iddialarını da yalanladı.

Ruhsatsız silahı bin 500 lira karşılığında almış

Duruşmada mahkeme başkanı tarafından sanığa, silahı nasıl temin ettiği soruldu. Sanık Barış Gündüz, “Silahı olaydan 7 veya 8 ay önce Taksim Tarlabaşı’ndan bin 500 lira karşılığında satın aldım. Ruhsatsız silah taşımanın suç olduğunu biliyorum ama husumetlilerim için almıştım. Olayın ardından, Fatih’te metruk bir binanın üst katına çıkarak silahı tavan arasına koydum. Yunus Emre’de benimleydi silahı nereye koyduğumu gördü” dedi.

“Ben bu dosyanın bir numaralı tanığıyım sanık değilim”

Savunmasını yapan diğer sanık Yunus Emre Aydın ise, “Gece saat 02.30 sıralarında çalıştığım kumarhanedeki oyuncular sigara istediği için almaya gittim. Aşağıda sanık Barış Gündüz isimli arkadaşımı gördüm. Tekelin oraya gittiğini söyleyince arkasına atladım. Beraber giderken tekelin oraya geldiğimizde, bir anda belinden silah çıkararak bir el ateş etti. Silahı çıkartmasıyla ateş etmesi bir oldu. Ateş ederken küfür etti. Silahı metruk bir binaya sakladığını bende gördüm. Babam beni aradığında maktulün öldüğünü öğrendim. Ben de giderek kendim teslim oldum ve silahla motorun yerini polislere gösterdim. Ben bu dosyanın bir numaralı tanığıyım sanık değilim. Sanık Barış’tan korktum çünkü kendisiyle husumetim vardı” dedi.

Maktulün babası sanıklar hakkında şikayette bulunmadı

Baba Yıldız, ifadesinde sanık Barış Gündüz’ün en ağır şekilde cezalandırılmasını beyan etmesine rağmen duruşma da şikayet ve davaya katılma talebini açıkça dile getirmedi.

Hakim ailenin para alıp almadığını sordu

Öte yandan hakim, Halis Yıldız’a sanık tarafından para talep edilip edilmediğini sordu. Müşteki Yıldız ise “Ben cezaevindeyim dışarıda bazı görüşmeler olduğunu duydum. Ancak ailemin para alıp almadığını bilmiyorum” dedi.

Duruşmada olay anına ilişkin izlenilen kamera kayıtlarının üzerine, sanık Barış Gündüz’ün avukatı motoru kullanan şahısları kim olduğunun belli olmadığını, açığa çıkartılmasını talep etti.

Sanık Barış Gündüz’ün tutukluluk hali devam

Alınan savunmaların ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Barış Gündüz’ün tutukluluk halinin devamına ve sanık Yunus Emre Aydın hakkında ki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Olayın Geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, olay 19 Kasım 2022 tarihinde Fatih’te bulunan Sofular Caddesi’nde saat 2.30 sıralarında yaşandı. Sanık Barış Gündüz, arkadaşı Mehmet Can’ın idaresindeki motosiklet üzerindeyken kaldırımdaki müşteki mağdurlara laf atıp tartıştıktan sonra küfür ederek gitti. Müşteki mağdurların beyanlarına göre, bir süre sonra sanık Gündüz, sanık Yunus Emre Aydın’nın kullandığı motosiklet ile müşteki mağdurların bulunduğu yere gelerek ruhsatsız silah ile küfür ederek ateş ettikten sonra kaçtı. Ateş sonucunda olay yerinde başından vurulan 16 yaşında ki Kendal Yıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hollanda’ya kaçmak için abisiyle plan yaptıkları belirtildi

Sanık Yunus Emre Aydın’ın ifadesine yer verilen iddianamede, olayın ardından sanık Barış Gündüz’ün silahı metruk bir binanın tavan arasına sakladığı ardından abisinin Barış Gündüz’e “Çocuk öldü, seni Hollanda’ya kaçıracağım, kendini bir hafta sakla” dediği anlatıldı.

Sakladıkları silah metruk bir binada bulundu

Hazırlanan iddianamede, Fatih İlçe emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, ateş edilen silahın sanık Yunus Emre Aydın’ın beyanlarına uygun şekilde kentsel dönüşüm halinde ki bir binanın tavan arasında bulunduğu, olayda kullanılan motosiklette aynı bölgede olduğu aktarıldı.

Maktulün cezaevinde olan babasını görmek için İstanbul’a geldiği anlatıldı

Maktul Kendal Yıldız’ın İstanbul’da cezaevinde olan babasını görmek için İstanbul’a geldiğini, annesine yardım etmek amacıyla da bir kebapçıda çalışmaya başladığı iddianamede yer alan müşteki Halis Yıldız’ın ifadesinde aktarıldı. Yıldız, oğlunun ölümünden sorumlu olan Barış Gündüz’ü oğlunu kasten öldürdüğünü ve en ağır şekilde cezalandırılması beyanında bulunduğu belirtildi.

Sanık Barış Gündüz hakkında 52 yıl hapis cezası istendi

Hazırlanan iddianamede, sanık Barış Gündüz hakkında ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, üç kişiye karşı işlediği ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hakaret’ ve ‘ruhsatsız silah taşımak suçlarından toplam 28 yıl 4 aydan 52 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Diğer sanık Yunus Emre Aydın hakkında ise ‘çocuğu kasten öldürmeye yardım’ ve üç kişiye karşı ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan toplam 28 yıl 6 aydan 42 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.