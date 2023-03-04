16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli’de uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından 16 yıl 9 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahsıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Başiskele ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından 16 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunan A.A. (27) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamlamamasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.