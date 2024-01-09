16 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, polis yakaladı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı suçtan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. isimli şahıs Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.