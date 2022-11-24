16 yıl sonra mezun öğrencilerini karşısında gördü, gözyaşlarını tutamadı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2006 yılında Karapınar İlkokulu’ndan mezun olan bir grup öğrenci, 16 yıl sonra Öğretmenler Günü’nde sınıf öğretmenlerine sürpriz yaptı. Öğrencilerini yıllar sonra sınıfta aynı sıralarda gören sınıf öğretmeni Öznur Sakal, duygu dolu anlar yaşadı.

Karasu Karapınar İlkokulu 5/A sınıfından 2006 yılında mezun olan öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde sınıf öğretmenleri Öznur Sakal’a unutulmaz bir an yaşattı. Mezun öğrenciler, aynı sınıfta aynı sıralarda 16 yıl sonra sınıf öğretmeni Öznur Sakal’ı karşıladı. Karapınar Ortaokulu Müdür Yardımcısı Eray Çakaloğlu ile birlikte sınıfa giren Öznur Sakal, öğretmenlik mesleğinin başlangıcı olan ilk öğrencilerini karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı. Öğretmenleriyle eski günleri yad eden öğrenciler, Öznur Sakal’a çiçek de takdim etti.

“Yine dünyaya gelsem yine öğretmen olurum”

Öğretmenlik mesleğine 25 yaşında başladığını ifade eden Sınıf Öğretmeni Öznur Sakal, “Onlarla büyüdüm, olgunlaştım. Onları karşımda bir anne, baba ve meslek sahibi olarak karşımda görmek ayrıca onu verici. Çok mutluyum. Ayaktayım şu an ama ciddi anlamda zorlanıyorum” şeklinde konuştu. Yaşadıklarının tarifi mümkün olmayan bir duygu olduğunu da dile getiren Öznur Sakal, “Yine dünyaya gelsem yine öğretmen olurum. İşimi, çocukları, Onların gözlerinin içine bakarak mesleğimi yapmayı çok seviyorum. Onlarla büyümeyi, onlarla oyun oynamayı, tartışmayı bile onlarla seviyorum. İyi ki öğretmen olmuşum. Başka bir mesleği de hiç düşünemezdim. 2006 yılında mezun olan öğrencilerimin çocukları şu an benim öğrencim. Benim elimde şekilleniyor, hamurlarını ben yoğuruyorum. Bu, mesleğimizin güzelliğini de ortaya koyuyor. Meyvemizi görüyoruz” dedi.

“Öğretmenlik dışında bize annelik ve rehberlik yapandı”

2006 yılı mezunu Hami Mandıralı, “Öğretmenim, benim haylazlığımın bitme döneminde geldiği anda Öznur hocayla olgunlaştım. Çok fırça yedim. Derste dinleme potansiyeli çok olmayan bir öğrenciydim. Onunla birlikte bu zorlukları yendim. Okudum, büyüdüm ve iş sahibi oldum. Arkadaşlarımızla da bu sürprizi yapmayı çok istedik” diye konuştu. Uzun zamandır öğretmenlerine bu sürprizi yapmayı planladıklarına değine 2006 yılı mezunu Burcu Keskin Alınlı ise, “Arkadaşlarla bir araya gelmek için gün belirliyorduk. En uygun günün öğretmenler günü olduğuna karar verdik. Öznur hocanın bizim için yeri çok kıymetli. Çünkü, beşinci sınıftayken bizim öğretmenimizdi. Çok öğretmen değiştirdiğimiz, köyde çok öğretmen bulamadığımız bir zamandı. Bize o kadar uzun süre öğretmenlik yapan, top tutmayı öğreten korkularımızla bizi yenen ve öğretmenlik dışında bize annelik, rehberlik yapandı. Hayat kariyerimde, arkadaşlarıma bu kadar bağlı olmamda ve hala bu okulu ziyaret etmemdeki en büyük etmen, Öznur hoca. O yüzden çok mutluyum burada olduğum için. Sanki yeniden o sıralarda aynı zamandaki gibi oturuyorum ve birazdan Hami ile kavga edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Benim öğretmenim, kızımın da öğretmeni oldu”

2006 yılı mezunu Merve Cici Çelik de, “Öznur hocamız buraya geldiğinde ilk bize öğretmenlik yaptı. Onun öğrencisi olduğum için çok mutluyum. Şu anda da kızım onun sınıfında okuyor. Kızım da aynı bizim sevdiğimiz gibi öğretmenini çok seviyor. Hayatımızda iyi ki var” ifadelerine yer verdi.