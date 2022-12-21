160 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar

Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 160 kişiyi yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 31 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya uygulaması üzerinden vermiş oldukları sahte ilanlar ile vatandaşları dolandıran şüpheli şahıslar hakkında çalışma başlatıldı. 160 vatandaşı, yaklaşık 1 milyon TL dolandıran ve banka hesaplarını kullandıran toplam 31 şüpheli şahsın 32 farklı adreste yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik olarak Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucunda, 191 bin 350 TL para, 140 dolar, 200 euro, 1 adet kurusıkı tabanca, 25 adet fişek, 32 adet akıllı telefon, 2 adet tuşlu telefon, 16 adet sim kart, 2 Laptop, 2 adet harddisk, 2 adet flash bellek, 2 adet ajanda (telefon numaraları ve hesap bilgilerinin yazılı olduğu), 1 adet pipe (uyuşturucu düzeneği) ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

TCK Md. 220 "suç işlemek amacı ile örgüt kurmak" ve TCK Md. 158 "bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yakalanan 31 şüpheliyle ilgili Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğünce adli işlemlere başlandı.