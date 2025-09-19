160 yıldır aynı tohumdan acı biber üretiyorlar

Bilecik’in Çukurören köyüne özgü acı biberin üretimi yaklaşık 160 yıldır genetiği değiştirilmemiş aynı tohumlarla yapılırken, ’kırmızı altın’ diye adlandırılan biberin dizimine başlandı.

Mübadele döneminde Yunanistan’dan Bilecik’e gelen göçmenlerin getirdiği tohumlarla 160 yılı aşkın üretimi yapılan acı biberde, hasat heyecanı yaşanıyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen kırmızıbiber köylüler tarafından toplandıktan sonra köylüler tarafından balkonlarda, çatılarda, ev duvarlarında kurutuluyor. Bunun yanı sıra cadde ve sokakları da süsleyen, kurutulduktan sonra makinelerle pul biber haline getirilen değerli ürün, başta Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir olmak üzere birçok ile satılıyor.

"Bizden sonra bu işi yapacak yok ve artık köyümüzde de fazla insan kalmadı"

Köyde kırmızıbiber üretimi yapan Müşerref Aydeniz, "Bu bizim ekmeğimiz, ata tohumumuz 160 senedir. Bizler hasadımızı yaptığımız biberlerimizde güzellerini ayırarak bir dahaki sene için kendimize tohum üretiyoruz. Mart ayında ekeriz, mayıs ve haziran ayında da aşılama yaparız. Eylül ve ekim ayında da topluyoruz. Bu bizim yıllardır geçim kaynağımız, çocuklarımız okuttuk, evlendirdik, torunlarımızın sünneti yaptık, onlar evlendirdik. Artık köyümüzde genç kalmadı, ben 60 yaşındayım en genç biziz. Bizden sonra bu işi yapacak yok ve artık köyümüzde de fazla insan kalmadı" dedi.

Müşerref Aydeniz ayrıca hasat yaptıkları biberleri tek tek iplere dizerek güneşte kuruttuklarını, daha sonra toz haline getirerek tüccarlara sattıklarını söyledi.

"Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz"

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar ise köyün geçim kaynağı olan kırmızıbiber dizim işine başladıklarını anlatarak, "Biberlerimizi Mart ayında önce sıralar içinde çimlerini yetiştiriyoruz. Çimler yetiştikten sonra Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bahçelerimizde aşılıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Eylül ayında biberlerimiz kızarıyor böyle kızardıktan sonra hasat ederek, eşlerimizle beraber bunları böyle diziyoruz. Bunun özelliği ata tohumu olması ve 160 yıldır aynı tohumdan üretilmesi. Havalar sıcak olduğu zaman bir ay içerisinde doğal bir şekilde kurur. Kuruduktan sonra pazara hazır şekilde olmuş oluyor. Makinelerimizde kıyıp pul biber haline getiriyoruz. Pazarlamasını da kendimiz yapıyoruz. Türkiye’nin her tarafına Bursa’ya, İstanbul’a, İzmir’e, Eskişehir’e her tarafa gönderiyoruz" dedi.