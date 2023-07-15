1665 yılında Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan cami restorasyon ediliyor
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Osmanlı'dan kalma tarihi cami restore ediliyor.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Osmanlı’dan kalma tarihi cami restore ediliyor.
Pazaryeri’ne 1665 yılında IV. Murat’ın sadrazamı Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve kendi adını taşıyan tarihi camii restore ediliyor. Kaymakam Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Karamustafa Paşa Camii restorasyon çalışmalarını yerinde incelediler.
Pazaryeri olarak tarihe sahip çıkmaya devam eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, caminin tarihi dokusunun bozulmadan restorasyonunun yapılacağını söyledi.