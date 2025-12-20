17 kez ameliyat oldu, 72 ünite kan verildi, riskli ameliyatı son teknoloji ile atlattı

Toplam 17 ameliyat geçiren 45 yaşındaki Gülhan Nuhoğlu, son ameliyatını rahmindeki miyomlar nedeniyle oldu. Daha önce karnından geçirdiği operasyonlar nedeniyle organ yaralanma riski çok yüksek olan ameliyat, V-Notes izsiz cerrahi yöntemi sayesinde sorunsuz şekilde gerçekleşti.

İstanbul Beylikdüzü’nde yaşayan 45 yaşındaki Gülhan Nuhoğlu, hayatı boyunca birçok sağlık sorunuyla mücadele etti. Kalça çıkığı sorunuyla dünyaya gelen Nuhoğlu, geçirdiği ameliyatların ardından sağlığına kavuşurken, bacağındaki ağrı nedeniyle doktora başvurduğunda skolyoz hastası olduğunu öğrendi. Kendisi için asıl zorlu süreçlerin o günden itibaren başladığını belirten Nuhoğlu, 35 yaşındayken olduğu ameliyatın ardından geçirdiği iç kanamanın fark edilmemesi sonucu ölümden döndü.

Bir günde 72 ünite kan verildi, doktorlar ümidini kesti

Kendisine bir günde 72 ünite kan verilen ve doktorların yaşamasına ihtimal vermediği Nuhoğlu, bir haftalık yaşam mücadelesini kazandı. Anjiyo dahil birçok operasyon geçirmek zorunda kalan Nuhoğlu, son olarak rahminde bulunan 8 santimlik miyom nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı. Karından yapılacak ameliyatta organ yaralanma riskinin çok yüksek olması nedeniyle Doç. Dr. Taha Takmaz, vajinal yoldan uygulanan V-Notes izsiz cerrahi yöntemini uyguladı. Bu teknoloji sayesinde 45 yaşındaki Nuhoğlu, herhangi komplikasyon geçirmeden sağlığına kavuştu.

Karnından yapılacak cerrahide organ yaralanması riski çok yüksekti

Hastanın iki günde taburcu edildiğini belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalığı ve Doğum uzmanı Doç. Dr. Taha Takmaz, "Hastamızın aslında tekrarlayan kereler omurga deformitesi nedeniyle ameliyatları mevcut. Bu ameliyatların bir tanesinde karın içi kanama ve damar yaralanması gerçekleştiği için karında, orta hatta uzunca bir kesisi mevcuttu. Bu ameliyata ikinci olarak karnında fıtık gerçeklemiş ve karından birkaç defa tekrar ameliyat olması gerekmişti. Hastamız bize miyomları ve buna bağlı ağrıları şikayetiyle geldi. Bu hastamıza farklı bir cerrahi teknik yapmak istedik. Karından yapacağımız bir cerrahi hem güç olacaktı hem karın içi problemler riskleri barındıracaktı ve karındaki yapışıklıklardan dolayı organ yaralanma riski çok yüksek olacaktı. Bu nedenle hastamıza V-Notes dediğimiz vajinal laparoskopik, yani izsiz larkoskopi tekniğini uyguladık. Bu sayede vajinal yoldan yaptığımız cerrahi ile hastamızın miyomlarını da temizledik. Ameliyat sırasında bu sahayı net bir şekilde gördük ki, ameliyatı karından gerçekleştirmiş olsak ciddi bir bağırsak yaralanması gerçekleşecekti. Bu sayede hastamız hem sağlığına kavuştu hem de bir komplikasyon gerçekleşmemiş oldu" dedi.

V-Notes izsiz cerrahi yöntemi birçok kadın hastalıklarında uygulanabiliyor

V-Notes yönteminin son 10 yıldır uygulandığını belirten Doç. Dr. Taha Takmaz, "Biz bu ameliyat sayesinde birçok rahim, yumurtalık cerrahisini, tüplerle ilgili cerrahileri ve genital organ sarkmasıyla ilgili cerrahileri gerçekleştirebiliyoruz. Bu hastamızın miyomunun da yaptığımız MR görüntülemelerinde yerleşimi bu ameliyata çok uygundu. Karından yapacağımız bir cerrahide karşımıza çıkacak ek risklerden dolayı bu hastaya bu cerrahiyi tercih ederek karından karşılaşacağımız komplikasyonları tamamen bertaraf etmiş oldu" diye konuştu.

"Bu cerrahi, uygun hastalarda karından yapılacak cerrahiye göre ilk tercih edilmesi gereken teknik" olmalı diyen Doç. Dr. Takmaz, bununla birlikte V-Notes izsiz cerrahi yönteminin her hasta için uygun olmadığını da hatırlattı.

Zorlu süreçleri yakınlarının desteğiyle atlattı

Geçirdiği zorlu ameliyat süreçlerini ailesi ve yakınlarının destekleriyle atlattığını belirten Gülhan Nuhoğlu, "En son özel durumdan ameliyat geçirdim. Toplam 17 ameliyat oldu. Benim için zor süreçlerdi. Bu dönemde gerek ailem, gerek arkadaşlarım, hayatıma dokunan insanlar bugün hala yaşama sevincimi bana sundular, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Doktorunun sunduğu yöntemle ameliyat olmaya karar verdi

Risk nedeniyle ilk başta ameliyat olmaktan korktuğunu söyleyen Nuhoğlu, doktorunun sunduğu yeni yöntemle ameliyat olmaya karar verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hocamızla konuştuğumuzda sağlığımı düşünerek teknolojinin gelmiş olduğu son güzellikleri bana sundu. Ameliyatı sorunsuz bir şekilde atlattık. Bir hafta sonrasında bugün ayaktayım. Çok iyiyim, çok şükür bunu da atlattık. Yaşamaktan vazgeçmiyorum, yaşamayı seviyorum. Ne olursa olsun pes etmemek gerekiyor. Benim gibi olan insanlar varsa hiçbir zaman pes etmesinler. Her şeye rağmen yaşamak güzel."