17 ülkeden 50 sporcu, parkurda kıyasıya yarıştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ’Bisiklet Fest’ çerçevesindeki UCI Dağ Bisikleti (MTB) Eliminator Dünya Kupası’nın birinci etap yarışları gerçekleştirildi. 17 ülkeden 50 sporcunun katıldığı yarışta, 700 metrede çeşitli engelleri aşan sporcular ödüllerini aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor alanında dünyada ilklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünya genelindeki bisiklet tutkunlarını buluşturan Sakarya, bu yıl da birbirinden önemli yarışların gerçekleştirildiği şehir oldu. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından bisiklet sporuna ilgi gösterenlerin odak noktası olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi organizasyonu Sakarya Bike Fest, tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde farklı kategorilerde, yüzlerce sporcunun katıldığı yarışlar, tek tek start almaya devam ediyor.

Bugün de Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde bisiklet sporunun en önemli yarışlarından biri olan UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası’nda 17 ülkeden 50 sporcu kıyasıya yarıştı. Vadide birbirinden zorlu engellerle dolu 700 metrelik kısa parkurda zamana karşı gerçekleştirilen Eliminator yarışlarında dünyanın usta isimleri elemeler, çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi verdi. En prestijli dağ bisikleti yarışı olan Eliminatör Dünya Kupası’nda, 2022’de İspanya’da şampiyon olan kadınlarda İtalyan Gala Tormena ve erkeklerde Fransız Titouan Ganier de yarıştı. Son şampiyonlar yarışlara gökkuşağı adlı şampiyon formalarıyla katıldı.

Elite erkeklerde 30 elit, kadınlarda 20 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği eliminator yarışlarını çok sayıda Sakaryalı sporsever tribünden takip etti. Dünyanın bisiklet sporlarındaki en prestijli yarışlarından biri olan MTB Cup Eliminatör yarışları dünyanın farklı yerlerinden canlı olarak ekranlara da geldi. Elit erkeklerde, son dünya şampiyonu Fransız Titouan Ganier birinci, Alman sporcu Simon Gegenheimer ikinci, Fransız Quentin Schrotzenberger ise üçüncü oldu. Elit kadınlarda ise Alman Marion Fromberger birinci, Hollandalı Annemoon van Dienst ikinci, Hollandalı Didi de Vries ise üçüncülüğü elde etti.