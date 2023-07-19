17 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, yarı finalde
17 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda grubu ikinci tamamlayarak adını yarı finale yazdırdı.
17 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda grubu ikinci tamamlayarak adını yarı finale yazdırdı.
17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Sırbistan ve Macaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’ndaki yedinci maçında Macaristan’ı 3-0 (25-11, 25-14, 25-18) mağlup etti. Bu sonucun ardından milliler, grubunu 15 puanla ikinci sırada tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.