17 yaşında çıktığı ilk profesyonel maçında galibiyeti tattı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Muay Thai Galası'nda ilk profesyonel maçına çıkan 17 yaşındaki Hakan Tütük, rakibini yenerek galip geldi.

17 yaşında çıktığı ilk profesyonel maçında galibiyeti tattı
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Kocaeli’de 4 yıldır Muay Thai sporuyla ilgilenen Gebze Yıldızlar Spor Kulübü’nün 17 yaşındaki sporcusu Hakan Tütük, Darıca Sahili Amfi Tiyatro’da Darıca Belediyesi ve Muay Thai Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Muay Thai Galası’nda ilk profesyonel maçına çıktı. Kocaeli, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Düzce olmak üzere 5 ilden 24 elit sporcunun ringde ter döktüğü turnuvada güzel bir mücadele ortaya koyan genç dövüşçü, 3 raundluk mücadeleyi hakemlerin kararıyla 2-1’lik skorla kazanmayı başardı. Müsabakanın ardından madalyasını Alan Tütük, başarılarının devam edeceğini söyledi.

Tütük, "2018’de spora başladım. Bu müsabakayla ilk profesyonel maçıma çıktım. Güzel bir galibiyet aldım. Güzel bir maçtı. İki taraf da kıyasıya mücadele etti ama bir kazanan var; o da benim. Bu maça 4 yıldır büyük bir emek veriyordum. Hep hayalim bu tarz maçlarda dövüşmekti. Bu gün de hayalimi gerçekleştirdim, kazandım. Devamının olacağını biliyorum. Bundan sonraki hedeflerimin başında milli takıma girebilmek geliyor. Daha sonra da bu tarz organizasyonlarında ismimi daha çok duyurabilmek istiyorum" diye konuştu.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
17 yaşında çıktığı ilk profesyonel maçında galibiyeti tattı
17 yaşında çıktığı ilk profesyonel maçında galibiyeti tattı
17 yaşında çıktığı ilk profesyonel maçında galibiyeti tattı
17 yaşında çıktığı ilk profesyonel maçında galibiyeti tattı
17 yaşında çıktığı ilk profesyonel maçında galibiyeti tattı
17 yaşında çıktığı ilk profesyonel maçında galibiyeti tattı