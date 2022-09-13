17 yaşında patron, 22 yaşında şirket sahibi oldu

Bursa’da sıfırdan başladığı iş hayatında 17 yaşında patron olan genç, 22 yaşında şirket kurdu.

Bursalı genç kuaför, azmi, hırsı ve yeteneği sayesinde 17 yaşında patron oldu. Azmetti 10 kişinin çalıştığı kuaför, bakım ve güzellik merkezi hizmeti veren şirket kurdu.

Emin Kadıoğlu’nun 8 yaşında annesinin eve aldığı saç maşasını eline almasıyla hayatı değişti. İlk başta annesinin saçlarını şekillendirmeyle başladı. 8 yaşında bu kabiliyetini fark eden Kadıoğlu, kadın kuaförü olmayı kafasına koydu. Annesine saçlarını çok beğenen komşularının da saçlarına bakım yapmaya başladı. Daha sonra bayan kuaförlerinin yanında yıllarca çıraklık yapan Kadıoğlu, aynı zamanda da evinde müşterilerinin saçlarını yapmaya başladı. Yaptığı işleri sosyal medya hesabından paylaşan ve on binlerce kişi tarafından takip edilen Kadıoğlu, 17 yaşında kendi kadın kuaförü dükkanını açarak patron oldu. İlk dükkanını açan Kadıoğlu, işlerini daha da büyüttü genç yaşında kişisel becerileriyle şimdi yanında 10 kişinin çalıştığı şirket sahibi olarak yoluna devam ediyor. İşini aşkla yapan genç patron şimdi ki hedefi ise Bursa’nın bir çok noktasında şubeler açarak daha çok kişiye hizmet vermeyi planlıyor.

Genç yaşta hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Emin Kadıoğlu, "Ben bu işi aşkla yapıyorum, 17 yaşında ilk dükkanımı açtım ve genç yaşta patron oldum. 4 yılın sonunda bugün 10 kişinin çalıştığı yeni iş yerimi açtım. Burada bir çok alanda müşterilerime en iyi ve kaliteli hizmeti vermeyi hedefliyorum. Bundan sonra şubeleşme yolunda ilerleyerek Bursa’nın bir çok noktasına şubeler açmayı hedefliyorum. İnsan isteyip azim etti mi hayallerini genç yaşında gerçekleştiriyor. Bugün hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. 22 yaşında şirket sahibi oldum. Bu başarımın tüm gençlere örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.