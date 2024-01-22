17 yaşındaki çocuğun üstünde silah ele geçirildi
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde gece saatlerinde devriye gezen ekipler 17 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde gece saatlerinde devriye gezen ekipler 17 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Olay, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen gece devriyesi sırasında, şüphelenilen şahıs durdurularak üzerinde arama yapıldı.
17 yaşında olduğu öğrenilen E.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ve şarjörüne basılı 7 adet fişek ele geçirildi.