17 yaşındaki genç banyoda ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evindeki banyoda hareketsiz halde bulunan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, sabah 06.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Avşar Sokak’taki bir evde meydana geldi. 17 yaşındaki Yunus İsmail O., ailesi tarafından sabaha karşı banyoda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gence kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yunus İsmail O., acilde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli olan gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.