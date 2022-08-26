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17 yaşındaki genç, tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

17 yaşındaki genç, tırın altında kalarak hayatını kaybetti
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tırın altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, 22.00 sıralarında D100 karayolu, Dilovası girişinde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeritten motosikleti ile giden Bekir T., sol şeride geçmek için manevra yaptığı sırada, arkasından gelen ve plakası öğrenilemeyen tırın altında kaldı. Kazayı fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, Bekir T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza sebebiyle D100 karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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