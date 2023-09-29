17 yaşındaki Sevcan 11 gündür kayıp

Bursa'da 17 yaşındaki Sevcan Şişman'dan 11 gündür haber alınamıyor.

17 yaşındaki Sevcan 11 gündür kayıp
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Bursa’da 17 yaşındaki Sevcan Şişman’dan 11 gündür haber alınamıyor.

Bursa’da 18 Eylül pazartesi günü saat 15:00 sularında arkadaşı ile birlikte evden çıkan Sevcan Şişman’dan bir daha haber alınamadı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Evden çıktıktan sonra arkadaşının yanında kalmaya başlayan Sevcan, Hopa da bulunan arkadaşı ile 3 gün boyunca sosyal medya üzerinden konuştu. Kendisinden bir daha haber alınamadı.

Sevcan Şişman yakınlarına, "Ben Hopa’ya geliyorum şimdi arkadaşımın yanındayım 2 güne yola çıkacağım." dedi.

Ailesi Sevcan’ın geri dönmesini beklerken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de soruşturma başlattı.