17 yıl sonra Süper Lig heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 2022-2023 sezonunda ilk düdük çaldı. İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Trabzonspor’u ağırlıyor. Spor Toto 1. Lig’de geçtiğimiz sezonu 60 puanla 4. sırada bitiren sarı-siyahlılar, normal sezonun ardından oynanan play-offta şampiyon olarak Süper Lig bileti alan ekip olmuştu. Süper Lig’de mücadele edecek 8 İstanbul takımından biri olan İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yeni sezondan umutlu. İstanbulspor - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalarken, Kardeşler’in yardımcılıklarını Ali Ögel ve Hakan Yemişken yapıyor.

Şampiyon kadro korundu

İstanbulspor’da bugün sahaya çıkan kadrodan, yeni transfer kaleci Jensen dışında tüm isimler geçen sezonu şampiyon tamamlayan takımda yer alıyordu. Sarı-siyahlılar sezonun ilk Süper Lig maçına şu 11 ile çıktı:

"David Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topalli, Kristal Abazaj, İbrahim Yılmaz.”