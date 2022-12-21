17 yıllık çifte cinayeti gözyaşlarıyla reddeden sanık: 'Manen hapis yatıyorum'

Kocaeli’nde 2005 yılında işlenen çifte cinayetin sanığı, yakalandıktan 17 yıl sonra yargılandığı davada gözyaşları içinde suçlamaları reddetti. Sanık, "Bu olayın şahidiyken faili durumuna getirildim. Allah’a yemin olsun 17 senedir manen hapis yatıyorum. Benim ve ailemin hayatı tehdit altında olduğu için şahit olduğum olayı anlatamadım. Tahliye ve beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık Namık Elvan’ın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Namık Elvan, avukatı ve öldürülen iş adamlarının aileleri katıldı. Suçlamaları reddederek gözyaşları içinde savunma yapan sanık Namık Elvan, "İnsanın yakın dostuna kurşun sıkması mümkün değildir. Bu olayın şahidiyken faili durumuna getirildim. Allah’a yemin olsun 17 senedir manen hapis yatıyorum. Cinayeti gerçekleştiren ben değil Tuncer’di. Benim ve ailemin hayatı tehdit altında olduğu için şahit olduğum olayı anlatamadım. Bütün ailem maddi ve manen zor durumdadır. Tahliye ve beraatımı istiyorum" dedi.

İki kez müebbet hapis

Mahkeme heyeti, sanık Namık Elvan’ın Hasan Hallaç ile Süleyman Acar’a karşı işlemiş olduğu “kasten öldürme” suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay, 2005 yılında İzmit Sepetçiler köyü Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. İş adamı Hasan Hallaç ile Süleyman Acar kurşunlanarak öldürüldü, cesetleri ise şarampole yuvarlandı. Hasan Hallaç’a ait araç ise kanlı bir şekilde Gebze’de yol üstünde terk edilmiş vaziyette bulundu. O dönemde faili meçhul olarak kalan dosya, 17 yıl sonra tekrar açıldı. Yapılan araştırmada cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi tespit edildi. Bunlardan Tuncer O.’nun 2020 yılında doğal yollarla öldüğü tespit edildi. Ekipler Düzce ve Uşak’ta yaptığı operasyonla şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı. Alınan ifadelerinin ardından 2 şahıs serbest bırakılırken, Namık Elvan (56) ise çelişki ifade vermesi sebebiyle çapraz sorguya alındı. İfadesinin ardından Namık Elvan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.