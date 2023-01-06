170 bin metrekarelik millet bahçesi, vatandaşlara 'nefes' oldu

Başiskele Belediyesi tarafından ilçeye 170 bin metrekarelik Damlar Vadisi İbrahim Gencer Millet Bahçesi kazandırıldı.

Başiskele Belediyesi, 2022 yılında kent genelinde yürütülen yeşil alan çalışmalarını paylaştı. Bu çerçevede ilçeye, 170 bin metrekarelik Damlar Vadisi İbrahim Gencer Millet Bahçesi kazandırıldı. Buraya yaklaşık 5 bin metre yürüyüş yolu, 162 metrekare kum zemin üzeri voleybol sahası, tenis kortu, basketbol sahası, 434 metrekare kum zemin üzerine çocuk macera parkuru, iki kuleli oyun grubu, üçlü salıncak, tahterevalli, ahşap kent mobilyaları, piknik masaları, barbeküler, banklar, kütük masa-oturak takımları, çeşmeler, ahşap kuş yuvaları ve tuvaletler yapıldı. Yeni fidanların da dikildiği millet bahçesinde, yürüyüş parkurları üzerine aromatik bitkiler de ekildi.

18 yeni park kazandırıldı

2022 yılında kentin 29 bin 443 metrekaresinde 18 yeni park yapıldı. Planlı kentleşmeyle her mahallenin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılan parklara, modern oyun grupları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları da inşa edildi.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yer alan park ve bahçeler, yeşil alanlar ve mesire alanlarında 2022 yılında periyodik bakım çalışması da yürüttü. Belediye ekipleri, geçen yıl 6 bin 550 dekar alanda çim biçme çalışmaları yaparken, yabani ot temizleme, ağaç budama, mıntıka temizliği ve peyzaj işlerini de gerçekleştirdi. Aynı zamanda, 20 bin metrekarede ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.

Yeni meydan

Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan ilçeye yeni meydanlar kazandırma projesi çerçevesinde, önceki yıllarda yapılan Barbaros Semt Meydanı ve Bahçecik Semt Meydanı’nın ardından Yeniköy Merkez Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin 300 metrekarelik alana Atatürk Meydanı yapılarak, vatandaşın hizmetine sunuldu.