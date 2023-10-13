18. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 18. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali ’Zeytine Minnet’ yürüyüşü ile başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası (ATO), Ayvalık Duyusal Analiz Laboratuarı (ATOLAB) ile Balıkesir Ticaret Borsası tarafından organize edilen festivale ilgi yoğun oldu.

O6 mevkiindeki bir zeytinyağı ve sabun fabrikası bahçesinde toplanan protokolün daha sonra Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren ’Zeytine Minnet’ yürüyüşü ile başlayan festival renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Yürüyüş; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birol Şahin, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, ATOLAB Başkanı Cafer Çaylan, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, zeytin çiftçisi kadınlar, gaziler ve kalabalık bir vatandaş topluluğuyla gerçekleşti.

Uçar: “Cumhuriyetimizin 100. yılıyla birlikte, yine Ayvalık Ticaret Odamızın 100. yılını da aynı anda kutluyoruz”

Cumhuriyet Meydanı’ndaki düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, sadece Ayvalık’ın değil, Türkiye’nin en önemli, en değerli ve sağlıklı gıda maddesinin üreticileri olarak son derece gurur duyduklarını kaydederek, “Coğrafi işaret sahibi Ayvalık, zeytinin izinde ilk kez 6 Aralık 1970 yılında hasat etkinliğini yapmış ve uzun bir aradan sonra 2005 yılında Ayvalık Ticaret Odası tarafından bu etkinlik tekrar canlandırılmıştır. Bu yıl daha güçlü, ulusalda ve uluslararası alanda daha ses getirici bir etkinlik olması amacıyla, ‘marka tescilini’ de yaptığımız hasat festivalimizi, zeytin ağacı gibi ölümsüz olması dileğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, Ayvalık Belediyemiz, Balıkesir Ticaret Borsamız, kurum kuruluş ve sponsor firmalarımızın katılımıyla 18. kez düzenliyoruz. Bu yıl Ayvalık üç önemli kutlamayı birlikte gerçekleştiriyor. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılıyla birlikte, yine Ayvalık Ticaret Odamızın 100. yılını da aynı anda kutluyoruz. Cumhuriyetimiz ve onun temel değerlerine yakışır bir organizasyonla, bir asırlık Türkiye’nin gelişim ve kalkınma sürecine tanıklık eden, Ayvalık’ın birikimini bir hafta boyunca sergilemenin, konuklarımızla buluşturmanın kıvancını yaşıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Ergin: “Zeytin ve zeytinyağı binlerce yıldır mutfağımızda, soframızda”

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de Ayvalık zeytinyağının, bu topraklar için toplumla bağdaşan çok önemli bir kültürel değeri ifade ettiği ve barındırdığı için ‘sıvı altın’ diye tanımlandığını vurgulayarak, “Çünkü altın kadar değerli zeytinimiz ve zeytinyağımız. Ayvalık’ın zeytini ve zeytinyağı bu topraklarda yaşayan herkesin baş tacıdır. O nedenle; zeytin ve zeytinyağı bu topraklarda kuşaklar boyu, yüzlerce yıl yaşasın ki çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir gelecek miras bırakalım. Kutsal ağaç, mitolojide ölmez ağaç ve kültürlerarasında da bir sembol bir birleştirici köprü olarak zeytin ve zeytinyağı binlerce yıldır mutfağımızda, soframızda. Bazen yemekte bazen de ilaç olarak hastalıklarımıza çare olan eşi benzeri olmayan bir nimet. Ayvalık’ta bir yaşam kültürü, bir emek bir alın teri, kentin olmazsa olmazıdır” dedi.

Kuzey Ege’ye, bu bölgenin dağına taşına, köyüne huzurlu, keyifli bir atmosfer getiren, barışın habercisi zeytinin Kuzey Ege’nin zeytinle olan ilişkisinin bir başka olduğunu belirten Başkan Ergin, “Çünkü Ege’de zeytin, zeytinyağı ve yan ürünleri hem bir geçim kaynağı hem de bir yaşam biçimi olmuştur. Zeytinle geçimini sağlayanların yaşamı kentimizde asırlık zeytin ağaçlarının toprağa uzanan gölgelerinde filizlenip, ilkbahar ile birlikte çiçeğe dönüşen koşuşturmayla başlar. Topraklarımızda iki milyondan fazla ağacı barındırıyoruz. Neredeyse Ayvalık’ın dörtte ikisini zeytin ağaçları kaplıyor. Gerçek tadını da coğrafi işaretle kanıtlayan Ayvalık zeytinyağının lezzeti, zeytinlerin elle toplandığında kalitesi bir kat daha artar; lezzetine lezzet katar. Ayvalık markasıyla, coğrafi işaretiyle, keyifli huzur dolu bir maceradır Ayvalık’ta zeytinin adı. Hedefimiz, Ayvalık markasının dünyaca ünlü kalitesini koruyup, kaliteyi daha da yukarılara çekmek. Adalarımız, tabiat parkımız, mezelerimiz, balığımız, otlarımız , sabunumuz, zeytinimiz, zeytinyağımız ve turizmimiz, tarihi yapılarımız, tarihi kent sokaklarımız hepsi bir arada. Ayvalık adı ülke sınırlarını da aşan bir marka oldu” diye konuştu.

Zeytinyağındaki taklit ve tağşiş konusuna da değinen Ergin, “Ayvalık zeytinyağının altınla yarışan altın değerinde bir marka olması nedeniyle, Ayvalık adını kullanarak taklit ve tağşiş satışlar son dönemde oldukça arttı. Göreve geldiğimiz günden beri bunlarla mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz, suç duyurusunda bulunuyoruz. Tabii bu konuda bizim tek başımıza mücadeleyi sürdürmemiz mümkün değil, üreticisiyle, tüketicisiyle bu mücadeleyi topyekun sürdürmemiz gerekiyor. Coğrafi işaretle ürünün tescillenmesi tek başına çözüm değil. Tesirli hukuki ve cezai yaptırımların olması gerekiyor. Markalaşmadığımız için tağşişe maruz kalıyoruz. Kalitemize gölge düşüyor. Bu konuda mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürmeliyiz” dedi.

Kaymakam Yaman: “Ayvalık zeytinyağı, dünyanın en kaliteli zeytinyağları içerisinde sayılmaktadır ve bir marka olmayı başarmıştır”

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da Ayvalık’ın doğası, kültürel mirasları ve gastronomisiyle öne çıktığını hatırlatarak, “İlçemize değer katan en önemli unsurlardan ikisi de zeytin ve zeytinyağıdır. Zeytin ve zeytinyağı mitolojiler ve kutsal kitaplarda konu olarak ele alınmış, sağlığın, bereketin ve barışın simgesi olmuştur. Zeytinin ve zeytinyağının en çok yakıştığı ilçe de Ayvalık olmuştur. Toprak yapısı ve iklim şartlarıyla çok farklı bir aromaya ve farklı bir nefasete sahip olan Ayvalık zeytinyağı, dünyanın en kaliteli zeytinyağları içerisinde sayılmaktadır ve bir marka olmayı başarmıştır” dedi.

Bakan Yardımcısı Yazgı: “Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir şekilde, zeytinyağının da marka değerini korumak zorundayız”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise, zeytin ve zeytinyağının Ayvalık için son derece önemli olduğunu bilen bir Ayvalık sevdalısı olarak zeytinyağının kutsallığına inanan, barışın, huzurun bir simgesi olduğuna inandığının altını çizerek, “Dünyada en çok ihtiyacımız olan barış döneminde de zeytinyağını daha çok sevmemiz ve korumamız gerekiyor. Cumhuriyetin 100. yılındayız. Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir şekilde, zeytinyağının da marka değerini korumak zorundayız. Bu tür festivaller bu anlamda çok önemlidir. Biz bakanlık olarak özellikle festivallerimizde turizmin yanında artık en önemli paydaş olarak gastronomiyi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Ayvalık’ın gastronomisi; yemeğiyle, zeytinyağıyla hepsi bir bütündür. Ayvalık bir marka ve biz bu markayı hep birlikte korumak zorundayız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Şahin: “Hayatın tadını yaşamak isteyen herkesi Ayvalık’a davet ediyorum”

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birol Şahin ise, Balıkesir’in Kuvayı Milliye şehri olarak tanındığına işaret ederek, “Ayvalık da Kurtuluş Savaşı’nda Ali Çetinkaya müfrezesi tarafından atılan ilk kurşunuyla Balıkesir’in bu şekilde tanınmasının en önemli mihenk taşından biridir. Bunun yanı sıra da doğal güzellikleri, kültürel değerleri, gastronomisiyle de Ayvalık, ülkemizin en müstesna yerlerinden biridir. Çünkü bir yandan Balkanlar’dan öte yandan da adalardan gelen hemşehrilerimizin lezzetleriyle burada çok farklı bir damak lezzeti senfonisi bulunmaktadır. Bu yüzden de hayatın tadını yaşamak isteyen herkesi Ayvalık’a davet ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalin açılışı; Ayvalık Belediyesi’ne ait Zeytin Çekirdekleri Korosu tarafından türkülerin seslendirilmesi ve halk oyunları gösterimi ile sona erdi.