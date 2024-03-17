18 bin vatandaşa hizmet verecek tesisin yüzde 70'lik kısmı tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 18 bin vatandaşa hizmet verecek Kaynarca İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ndeki çalışmaların yüzde 70’lik kısmını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Tamamlandığında günde 3 bin metreküp atık su arıtma kapasitesi ile 18 bin vatandaşa hizmet verebilecek dev proje ile Kaynarca’nın doğası uzun yıllar boyunca güvence altına alınacak. Türkiye’nin en büyük su basar ormanı Acarlar Longozu’nun tabiatını da koruyacak çevreci projede devam eden çalışmalar ile yüzde 70’lik kısım tamamlandı.