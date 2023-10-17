18 Ekim'de yapılacak kesintiye dikkat!

18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 202., 203., 207., 2076., 2078., 2079., 2082., 2088., 2089., 2090., 2101. sk bölgelerinde 18/10/2023 01:00:00 - 18/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah GÖLET CADDESİ bölgelerinde 18/10/2023 09:00:00 - 18/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah PAMUKLAR sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah KANUN, PİYADE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞEMDİN sk bölgelerinde 18/10/2023 09:00:00 - 18/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah BAYINDIR, BAŞPINAR, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRİNCİ, CEMŞİT, DARGEÇİT, GÖLBAŞI, GÖLYANI, HIZIROĞLU, HİSARÖNÜ, KESTİRME, KETENDERE, KÖYALTI, KİMYA, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MİLLİ MÜCADELE, NARGİLE ÇIKMAZI, NAZLI, PERİ, SUBAŞI, SÜPHAN, TAHTALI, TAN, TOHUM, TRABLUS, TRUVA, TUĞRABERK, TUĞRALI, ÖZ KANARYA, İSTANBUL sk bölgelerinde 18/10/2023 10:00:00 - 18/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALTINTAŞ, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, CÖMERT, FAZİLET, KOZALAKLI, MAYIS, MUZAFFER, OMUZDAŞ, SPOR, ÖMER SEYFETTİN, İNANÇ sk / MİMAR SİNAN mah ULAŞ sk bölgelerinde 18/10/2023 10:00:00 - 18/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN SİLİVRİ mah mimar sinan caddesi bölgelerinde 18/10/2023 13:00:00 - 18/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

