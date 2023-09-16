18. Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde kazanan Mustafa Taş oldu

Bahçelievler Belediyesi tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Kocasinan Yağlı Güreşlerinin final müsabakasında pehlivanlar Mustafa Taş ve İsmail Balaban güreşti. Finalde kazanarak birinci olan Mustafa Taş, madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın elinden aldı.

Bahçelievler’de bu yıl 18.si düzenlenen Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bahçelievler Belediyesi tarafından organize edilen ve 400’ün üstünde pehlivanın katıldığı müsabakalarda kispet giyen pehlivanlar finale kalmak için güreşti. Bahçelievler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü’ndeki güreş çayırında gerçekleşen müsabakalara Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır katıldı. Finalde karşılaşan pehlivanlar Mustafa Taş ve İsmail Balaban olurken iki taraf da kazanmak için büyük efor sarf etti. Finalde kazanan pehlivan Mustafa Taş olurken İsmail Balaban ise ikinci oldu. Yarışma sonunda sahneye çıkan Bakan Osman Aşkın Bak, pehlivanlara ödüllerini takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Final müsabakası öncesi konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bu meydanlar bizim meydanımız. Güreş bizim genlerimizde, geleneklerimizde var. Allah, pehlivanlarımıza derman versin. Bugün Belgrad’da dünya şampiyonası var. Oradaki güreşçilerimize de başarılar diliyoruz. Cumhurbaşkanımız’ın da selamlarını iletiyorum. O da Amerika’ya gitti. Sizleri çok seviyoruz. Tekrar hoşgeldiniz. Bahçelievler’in Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’a da başarılar diliyorum. Bu güreş camiasını, milletimizi çok seviyoruz. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için ‘Yaşasın Türk güreşi, yaşasın Türk sporu’ diyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyoruz” dedi.