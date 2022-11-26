18 gündür süren yaşam mücadelesini kaybeden Aleyna Nur'un ailesi konuştu

Esenyurt’ta ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 18 gün yaşam mücadelesi veren 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, bu sabah hayatını kaybetti. Sürücünün en ağır cezayı almasını isteyen baba Recep Gökçe, “Yavrumun artık kalbi yetmedi. Çok hayalleri vardı. Bir tane katil kızımı hayattan kopardı” dedi.

Esenyurt Haramidere E-5 yan yolda 8 Kasım’da meydana gelen kazada S.H. idaresindeki otomobil, evine doğru yürüyen 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe’ye çarpmış, genç kız ağır yaralanmıştı. Kazadan sonra serbest bırakılan sürücü S.H. ise savcılığın karara itirazda bulunmasının ardından yakalanarak tutuklanmıştı. S.H.’nin 14 yıl önce de Satı Yılmaz’a (66) çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde entübasyon cihazına bağlı 18 gündür yaşam mücadelesi veren Aleyna Nur Gökçe, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gökçe’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cenazeyi almak için hastane önüne gelen aile, duydukları üzüntüyü dile getirdi.

“Hayatımın en acı günü”

Aleyna Nur Gökçe’nin ağabeyi Hakan Gökçe, “Sabah saat 08.10’da kalbi durmuş. Müdahale etmişler ama kalbi dayanmamış. Savcılık şu an Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. İncelemeler yapılacak. Ondan sonra cenazemizi alıp defnedeceğiz. Benim artık söyleyecek sözüm kalmadı. Hayatımın en acı günü. Sadece buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Adalette değişmesi gereken kanunlar varsa değişsin. Bu adam daha önce 20-30 yıl ceza alsa bu şekilde araba kullanmayacaktı. Ehliyetsiz, alkollü araba kullanmayacaktı. Hız sınırını ihlal edip makas atmayacaktı. Adalet yerini bulmadığı için elini kolunu sallaya sallaya bir cinayete sebep oldu. Bugün benim kız kardeşim, bundan 14 yıl önce Satı Yılmaz’dı. Yarın bir başkasının kardeşi, ablası, abisi olur. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil” dedi.

“Çok büyük ceza vermelerini istiyorum”

Yaşadığı acıyı ifade eden baba Recep Gökçe, “Ne konuşabilirim? Kelimeler yetmiyor. 18 gün yaşam mücadelesi verdi, direndi. Yavrumun artık kalbi yetmedi. Çok hayalleri vardı. Bir tane katil kızımı hayattan kopardı. Çok büyük ceza vermelerini istiyorum. Buradan büyüklerime sesleniyorum. Değişmesi gereken kanunlar varsa değiştirsinler. Büyük ceza versinler. Sadece benim değil başkalarının ciğerini de yaktı. Katil olarak ortalıkta geziyor. Ailesi bu katile sahip çıkıyor. Bir insan, birini öldürdükten sonra o araca binip kontağı nasıl çeviriyor. Hiç mi vicdanı yok. 21 yaşındaydı benim kızım. Kimsenin başına böyle bir acı gelmesin” diye konuştu.